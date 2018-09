1,8 Millionen Schaden: Bildungsminister zeigt Schulleitung an

Das Wiener TGM (technisch-gewerbliche Schule) gilt als vorbildliche und äußerst schwere Höhere Schule. Angeschlossen ist eine Versuchsanstalt, die für die Wirtschaft Prüfaufträge für neue Materialien durchführt – und sich dafür auch bezahlen lässt.

Nun liegen laut Bildungsministerium „dringende Verdachtsmomente“ vor, dass „Umsatzbeteiligungen“ ausbezahlt wurden, „für die keine gesetzliche Grundlage existiert“. Durch „ Taxenzahlungen“ seien Tätigkeiten „einiger Dienstnehmer in der Versuchsanstalt nicht rechtskonform honoriert“ worden.

Diese Taxenauszahlungen – also das Mitscheiden von Pädagogen bei den Honoraren für die Schule – soll an 107 Bedienstete erfolgt sein, berichtet das Ministerium. Zehn Personen davon sollen besonders an der Misswirtschaft beteiligt gewesen sein, das Ministerium geht von einer Schadenssumme von 1,8 Millionen Euro aus.

Die Auszahlungen wurden gestoppt, eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft geschickt, Disziplinaranzeigen in drei Fällen sowie vier schriftliche Ermahnungen verfasst.

Es gibt aber auch zwei Disziplinaranzeigen in zwei Fällen gegen Mitarbeiter des Ministeriums.

Der KURIER wird weiter berichten.