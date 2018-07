12-Stunden-Tag im Streitgespräch: Kdolsky gegen Mörwald

Über die Freiwilligkeit:

Kdolsky: Die Freiwilligkeit wird es nicht geben. Der Druck wird sich erhöhen. Das muss nicht immer eine Kündigung sein. Das geht auch, indem man jene, die den 12-Stunden-Tag ablehnen, bei Bonifikationen übergeht. Ich will nicht, dass künftig Mitarbeiter als faul abgestempelt werden können, wenn sie keine zwölf Stunden pro Tag arbeiten wollen oder können.

Mörwald: Es bleibt ja im Prinzip beim Acht-Stunden-Tag. Man soll das Thema nicht zu sehr hochkochen. Die Freiwilligkeit wird es geben. Ich habe in meinem Unternehmen Mitarbeiter, die 15, 20, 30 oder 40 Wochenstunden arbeiten wollen. Jeder wählt sich das selbst. Im Tourismus sind wir über jeden arbeitswilligen Mitarbeiter froh. Denn es gibt in der Branche 100.000 freie Jobs.

- Über Frauen als Verlierer:

Kdolsky: Man kann nicht die Arbeitszeit erhöhen und gleichzeitig den Ausbau der Kinderbetreuung stoppen. Das ist zynisch. Wir wollen eine höhere Geburtenrate in Österreich. Mit diesen Rahmenbedingungen kommt sie sicher nicht zustande.

Mörwald: Wie gesagt, es bleibt ja der Acht-Stunden-Tag. Deswegen sollte die Vereinbarkeit kein Problem sein.

Über die Entmachtung der Betriebsräte:

Kdolsky: Man soll das Kind beim Namen nennen. Denn den 12-Stunden-Tag kann heute jedes Unternehmen über die Betriebsvereinbarung installieren. Dafür braucht man das neue Gesetz nicht. In Wahrheit geht es um die Entmachtung der Betriebsräte. Aber es sind nicht alle Arbeitgeber gut. Warum werden gegen die Handelsketten dauernd Prozesse geführt? Weil es die Betriebsräte gibt. Die Kassiererinnen haben ein niedriges Bildungsniveau. Diese Menschen brauchen Hilfe, wenn es um ihre Arbeitsrechte geht. Das können sie nicht alleine.

Mörwald: In Österreich gibt es für den Tourismus neun verschiedene Kollektivverträge. Das ist absurd. Ein Kellner darf in Niederösterreich 50 Stunden pro Woche arbeiten und am Arlberg 56 Stunden. Die Sozialpartnerschaft hatte 30 Jahre lange Zeit, das zu vereinheitlichen: Warum hat sie es nicht getan?