Im Pariser "Speckgürtel" herrscht großer Unmut

Die Bewohner dieser Gegenden hätten das Gefühl, die "städtischen Eliten" und "die Medien" hätten sie "vergessen", die EU würde sie "den Interessen der Konzerne opfern". Der Wohlfahrtsstaat würde nur den Familien in den Sozialbau-Siedlungen zugute kommen, die den jüngeren Einwanderungswellen aus Nord- und Schwarzafrika entstammen.

Die Wähler dieser Peripherie, so Guilly, würden nach einem starken, protektionistischen Staat rufen und sich nach "Grenzen gegen eine als bedrohlich erlebte Welt" sehnen. Dieser Analyse folgend absolvierte Sarkozy etliche Wahlkampfauftritte in wenig bekannten Kleinstädten, wo er das Ressentiment gegen die "Pariser Eliten", die "Besserwisser in den Medien" und die "Technokraten der EU" bediente.

Im ersten Wahlgang konnte Marine Le Pen in diesem Milieu aus dem Vollen schöpfen. Viele dieser Le Pen-Wähler haben Sarkozy den Abbau der öffentlichen Dienste und seine Verhaberung mit den Allerreichsten nicht verziehen. Außerdem müssen die Gewinne, die Le Pen im suburbanen Hinterland und in Kleinstädten erzielte, relativiert werden, weil die Rechtspopulistin gleichzeitig in den größeren Städten und ihren nahen Vororte-Gürteln krasse Verluste im Vergleich zu den Ergebnissen ihres Vaters Jean-Marie Le Pen hinnehmen musste. So kam sie in Paris nur noch auf sechs Prozent.