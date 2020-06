Hypo-Skandal: Abrechnung mit der Ära Haider vor Gericht

Josef Martinz bleibt Kärntner ÖVP-Chef. Zumindest bis zum 1. August. An diesem Tag will Richter Manfred Herrnhofer die Urteile im Untreue-Prozess um das Millionenhonorar für Steuerberater Dietrich Birnbacher verkünden. Martinz steckt bis zum Hals in dieser Causa. Er hatte als Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesholding die Vorstände angewiesen, Birnbacher sechs Millionen Euro an Honorar für die Begleitung des Verkaufs der Hypo-Bank an die Bayern LB zu überweisen. "Auch Martinz war bewusst, dass dieses Honorar unangemessen ist", sagte Birnbacher vor einer Woche, als er überraschend ein Geständnis abgelegt hatte.