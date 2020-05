Hurghada: Touristenbus überschlägt sich

Die erschreckende Bilanz: Elf tote Urlauber, mindestens 27 Schwerverletzte, darunter vier Kinder. Nach Angaben der ägyptischen Nachrichtenagentur Mena befinden sich elf Verletzte laut Aussagen der Ärzte in einem äußerst kritischen Zustand. Sie erlitten unter anderem schwere Schädelverletzungen. Sieben wurden am Montag in Krankenhäuser nach Kairo gebracht. Die ungarische Botschaft in Kairo schickte ein Team nach Hurghada, um die oft mühsamen Formalitäten zu regeln.