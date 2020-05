Höchststrafe für Mircos Mörder

Lebenslang. Daran hatte keiner gezweifelt. Nicht die Verteidigung, nicht die Staatsanwaltschaft, nicht die Eltern des Opfers. Olaf H. muss für unbestimmte Zeit ins Gefängnis. Er kann nicht auf eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren hoffen. Denn das Gericht hat am Donnerstag die besondere Schwere seiner Schuld festgestellt.



Der heute 45-jährige Olaf H. sei am 3. September 2010 "wie ein Jäger" 200 Kilometer umhergefahren - auf der Suche nach einem Opfer -, heißt es im psychiatrischen Gutachten des Gerichts. Bei Grefrath, nahe der niederländischen Grenze, hat er den zehnjährigen Mirco, der gerade vom Skateplatz nach Hause radeln wollte, in seinen Dienstwagen gezerrt und entführt.



Olaf H., ein zuvor unbescholtener Telekom-Manager und Familienvater, der nicht das geringste Alarmsignal ausgesendet hatte, missbraucht den Buben sexuell, erdrosselt ihn mit einer Plastikschnur und sticht danach mit einem Messer in dessen Hals. Die Leiche lässt er im Wald zurück.



Es beginnt eine 145 Tage lange Suche nach Mirco - eine der größten Suchaktionen Deutschlands. Erst im Jänner fand man Olaf H.s Spur. Er führte die Polizei zur Leiche von Mirco.