Himalaja-Beben: Monsun erschwert Rettung

Die Hauptstadt Gangtok des indischen Bundesstaates Sikkim war am Montag weiter von der Außenwelt abgeschlossen, da die einzige Hauptzugangsstraße vermurt war. Wegen der heftigen Regenfälle und einer niedrigen Wolkendecke konnten auch keine Hubschrauber fliegen.



"Unsere Rettungsteams sitzen fest. Die Bedingungen sind schrecklich," sagte Katastrophenschutz-Sprecher Surendra Ahlawat. Mehr als 5000 Soldaten waren im Einsatz, um die Straßen wieder freizubekommen. Tausende Bewohner von Gangtok verbrachten die Nacht im Freien, da sie berechtigte Angst vor Nachbeben hatten. Mehr als hundert wurden durch herabfallende Trümmer verletzt. "Die Leute sind sehr besorgt und angespannt", berichtete eine Frau aus Gangtok. Auch im benachbarten Nepal rechnet man damit, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Und auch in Tibet gibt es nach Berichten der chinesischen Nachrichtenagentur Xinhua mehr als sieben Tote.

In der Himalaja-Region ereignen sich sehr häufig Erdbeben. Sikkim ist der am dünnsten besiedelte indische Bundesstaat.