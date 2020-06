Große Gelsen-Invasion blieb aus

Für den Forscher ist die Entwicklung bemerkenswert. Zwar schwirren in Summe weniger Plagegeister herum, jedoch registriert der Experte eine Vielzahl an Gelsenarten. Laut der Österreichischen Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gibt es in Österreich derzeit ungefähr 40 verschiedene Gelsenarten. "Heuer haben wir eine sehr durchwachsene Stech­mücken-Gesellschaft", erklärt Seidel. Nicht nur die Haus- und Überschwemmungsgelse, auch die sogenannten Wiesen-, Wald- und Fiebermücken sind in großer Anzahl vorhanden.

Wie lästig die Quälgeister sind, bestimmt letztlich immer die subjektive Wahrnehmung. Für Geplagte hat Seidel Tipps parat: ruhig bleiben und nicht bewegen; keine Parfüms verwenden sowie lange und helle Kleidung tragen.