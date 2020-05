Graz: Korrupte Kontrollore in Bim und Tram

Das System war simpel, aber äußerst effektiv. Kontrollore bei den Grazer Verkehrsbetrieben (GVB) kennzeichneten Fahrscheine mit ihren Dienstnummern oder farbigen Punkten. Familienangehörige, Verwandte und Freunde konnten so gratis fahren. Die Kollegen sahen über das Ablaufdatum hinweg, gewarnt durch die Ticketmarkierung. Bei einem mageren Stundenlohn von 8,72 Euro brutto sollte wenigstens für die Familien etwas herausschauen. Und so manches Kontrollorgan fuhr angeblich in der Freizeit selbst auch gratis.