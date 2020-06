Grasser: Vaduz folgt Akten nicht aus

Das sechstkleinste Land der Welt behindert die heimische Justiz weiter im großen Stil. Die Posse um die in Liechtenstein beschlagnahmten Akten in der BUWOG-Affäre ist um ein Kapitel reicher. Das Staatsgericht in Vaduz hat gestern verkündet, dass die Akten weiterhin nicht nach Wien geliefert werden dürfen.

Die Unterlagen wurden 2011 bei einer Hausdurchsuchung beim Treuhänder von Karl-Heinz Grasser beschlagnahmt. Die Justiz erhofft sich davon Informationen über mögliche Geldflüsse an den Ex-Finanzminister: Es geht um den Verkauf von Wohnungen im Bestand des Bundes (BUWOG) 2004. Der Lobbyist Walter Meischberger hatte seinen Anteil der 9,9-Millionen-Euro-Provision auf drei Liechtensteiner Konten verteilt. Der Staatsanwalt vermutet, dass eines davon Grasser zuzurechnen ist.