Grasser in der Schwiegermutter-Falle?

In einem Polizeibericht vom Mai 2011 über die bei ihr in Kitzbühel durchgeführte Razzia soll Giori-Lhota die Version ihres Schwiegersohns bestreiten. Damals sei die - bei Eintreffen der Polizei nicht anwesende - Mutter von Fiona Swaroski von ihrem Ehemann Adalbert Lhota angerufen worden. Lhota habe ihr die im Hausdurchsuchungsbefehl festgehaltenen Vorwürfe bezüglich der Bargeldtransporte geschildert.



Format zitiert aus dem polizeilichen Aktenvermerk: "Auf die Frage, was seine Frau zum Vorgelesenen sage, teilte er ( Adalbert Lhota, Anm.) mit, dass Giori-Lhota die Ausführungen der vorgelesenen Seiten absolut in Abrede stellt."

Die Grünen sehen nun KHGs Schwiegermutter am Zug. "Marina Giori-Lhota soll den Schleier von Grassers Schwiegermuttermärchen endlich lüften", so die Abgeordnete der Grünen, Gabriela Moser.



Denn bis dato habe Grassers Schwiegermutter die Zeugeneinvernahme mit Verweis auf ihr Entschlagungsrecht als Familienangehörige verweigert.