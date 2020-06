Grasser: Bargeld sorgt für viele Fragen

Wien, am Sonntag, unweit der Reichsbrücke: Ein weißer Helikopter landet auf der Straße, ein Mann im weißen Overall marschiert zur Zentrale der Telekom-Austria und stopft „Schmiergeld“ in einen Schlitz auf einer mit „A...Theater“ beschrifteten Leinwand. Vergleichsweise spektakulär protestierte am Sonntag Künstler Emmerich Weissenberger gegen die diversen Korruptionsskandale der Republik.

Und nicht minder bemerkenswert sind auch die Ermittlungsergebnisse, die am Wochenende in einer der wesentlichsten Causen, nämlich der BUWOG-Affäre um Ex-Minister Karl-Heinz Grasser publik wurden.

Wie das Nachrichtenmagazin profil in seiner am Montag, erscheinenden Ausgabe berichtet, sind die Korruptionsjäger der „Soko Constantia“ insgesamt 18 Bargeld-Flüssen auf der Spur, die zwischen Oktober 2005 und August 2007 von und zu Grassers privatem Girokonto bei der Meinl Bank in Wien flossen.

Der Ex-Minister steht etwa im Verdacht der Bestechlichkeit; er soll von der Privatisierung des Dorotheums und dem Verkauf der bundeseigenen Wohnungen der „BUWOG“ profitiert haben.