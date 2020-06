Früher gab es Hochämter, heute Chefvisiten. Statt zehn Geboten gibt es heute Essensge- und Esssensverbote sowie zehn Wege zu einer besseren Gesundheit." Kritisch äußerte sich Univ.-Prof. Christoph Gisinger, Institutsdirektor vom Haus der Barmherzigkeit (HdB), beim jüngsten Diskussionsforum des HdB ("Gesundheit als Religion") zu einer "mystischen und spirituellen Aufladung" des Themas Gesundheit. Diese werde als neue Religion gesehen, die ihre eigenen Rituale und Inszenierungen habe – etwa im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen und der mystischen Überhöhung von Sport: "Statt Heiliger werden Olympiasieger verehrt, auch wenn bei nüchterner Betrachtung so manche dieser Sportarten gar nicht so gesund sein dürfte." Und es gebe auch heilige Räume wie etwa Sauna- oder Wellnessbereiche, in denen sich – schon von der Gestaltung her – Parallelen zu Andachtskapellen fänden.