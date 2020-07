Georgien: Opposition reklamiert Wahlsieg

Bei der von einem Machtkampf und einem Folterskandal in Gefängnissen überschatteten Parlamentswahl in Georgien hat sich Oppositionsführer Bidsina Iwanischwili trotz unklarer Mehrheitsverhältnisse zum Sieger ausgerufen.

Staatschef Michail Saakaschwili räumte lediglich ein, dass die Hauptstadt Tiflis verloren sei. In den Regionen der Südkaukasus-Republik habe seine Partei Vereinte Nationale Bewegung dagegen viele starke Direktkandidaten, sagte Saakaschwili am Montagabend. Fast die Hälfte der 150 Mandate wird an Direktkandidaten vergeben, so dass die Sitzverteilung zunächst unklar blieb. Mit ersten Auszählungsergebnissen ist in der Nacht auf Dienstag zu rechnen.

Das Machtmonopol des seit 2003 regierenden Staatschefs ist jedenfalls gebrochen. Beide Polit-Führer mahnten zur Ruhe. Saakaschwili betonte, es müssten die endgültigen Ergebnisse abgewartet werden.

Als maßgeblich für beide Seiten gilt auch das Urteil der internationalen Wahlbeobachter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ( OSZE), die den Urnengang nach demokratischen Maßstäben bewertet. Die Wahlen waren von einem Skandal von Folter und Vergewaltigungen in georgischen Gefängnissen überschattet, der den Vorsprung der Regierungspartei in den Umfragen jüngst schmelzen ließ.