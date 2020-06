Generation mutlos, bitte aufwachen!

Über den Titel des KURIER am Sonntag haben wir in der Redaktion lange diskutiert. Am Ende wurde es die "Generation mutlos". Andere Überlegungen für die richtige Bezeichnung der Jugendlichen in Österreich waren ähnlich unerfreulich: Die Angepassten oder Generation Stromlinie.

Nun ist jede Generalisierung problematisch, aber das Interview mit dem Jugendforscher Bernhard Heinzlmaier ist schon bezeichnend: Die jungen Leute in Österreich suchen nicht aktiv die Alternative zu den heutigen Formen von Wirtschaft und Demokratie, sondern den schnellen persönlichen Vorteil.

Dabei haben junge Leute heute Möglichkeiten, die es in dieser Form nie gab. Das Land hat sich verglichen zu den ersten Jahrzehnten nach dem 2. Weltkrieg geöffnet. Bei aller Kritik an unseren Unis: Auslandsstudien, die früher die elitäre Ausnahme waren, sind heute viel leichter zu erreichen. Fachhochschulen bieten neue Wege der Ausbildung, unsere duale Berufsausbildung gilt noch immer als internationales Vorbild. Die Gesellschaft ist auch durchlässiger geworden. An der Spitze der meisten Großbetriebe, in der Politik und an den Unis arbeiten Leute, denen die große Karriere nicht an der Wiege gesungen wurde.