Gefährlicher Datenstriptease im Internet

Besonders Facebook ist ein gefährliches Pflaster für die Privatsphäre. Die Einstellungen sollten so vorgenommen werden, dass nur Freunde die eigene Facebook-Seite sehen können. Wichtig hierbei ist natürlich auch, keine Freundschaftsanfragen von Unbekannten anzunehmen - auch wenn es verlockend ist, dann mehr Freunde als Kollegen oder Bekannte zu haben. Die Adresse und Telefonnummer sollte prinzipiell in keinem Profil in einem Online-Netzwerk zu finden sein.



Vorsicht auch bei Geo-Diensten: Sind etwa bei Twitter die Geodienste aktiviert, ist es für Fremde relativ einfach herauszufinden, wo man wohnt. Schreibt man dann etwa, dass man die nächsten zwei Wochen auf Urlaub ist, ist das für Einbrecher gerade eine Einladung, das unbewachte Haus zu plündern. Hat man vorher auch noch Fotos des neuen Flat-TVs oder Laptops ins Netz gestellt, wissen die Diebe auch gleich, ob sich der Raubzug lohnt.