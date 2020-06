Fußballtrainer verging sich an Kindern

Ich bekenne mich schuldig. Es stimmt alles, was im Strafantrag drinnen steht." Mit diesen Worten gestand der 49-jährige Fußballtrainer am Freitag im Wiener Straflandesgericht, einen elfjährigen Spieler und seinen eigenen Sohn sexuell missbraucht zu haben. Während seiner Tätigkeit bei einem Wiener Stadtliga-Club hatte der vierfache Familienvater einen elfjährigen Spieler regelmäßig geküsst und ihn darüber hinaus auch an intimen Stellen berührt. Das schilderte das mittlerweile 28-jährige Opfer dem Schöffensenat. Schon damals sei im Verein getuschelt worden, der Trainer "stehe auf Buben".

Jahre später, als sein eigener Sohn elf wurde, missbrauchte er auch diesen – zwei Mal. Dies erklärte der 49-Jährige mit über­mäßigem Alkoholkonsum. Außerdem habe er sich damals "allein" gefühlt, nachdem seine Ehefrau Scheidungsabsichten geäußert hatte. Danach versuchte der Vater immer wieder, sich seinem Sohn zu nähern. "Aber ich bin ihm aus dem Weg gegangen", erzählte der mittlerweile 18-Jährige vor Gericht.