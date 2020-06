Frau ertrank nahe Graz im Kanal

In Oberösterreich kam es ebenfalls zu einem tragischen Autounfall: Ein 21-jähriger Mann kam Montagfrüh in Aurolzmünster mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach liegen. Der Lenker wurde aus dem Wrack geschnitten und in das Spital Ried eingeliefert. Dort starb er jedoch am Nachmittag.