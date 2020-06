Frage nach EM-Boykott spaltet Junge und Alte

Ausgewogen ist die Stimmung in Österreich aber nur im Durchschnitt: Nach Alter, Bildung und Parteipräferenz gibt es Differenzen: Personen über 50 sind zu 54 Prozent für den Boykott, die Gruppe unter 30 hingegen nur zu 21 Prozent. Bachmayer sagt: "Die Jüngeren konsumieren mehr Fußball, sind ihm enger verbunden." Je besser die Bildung der Befragten, desto eher sind sie dem Boykott zugetan: Personen mit Pflichtschul­abschluss nur zu 23; jene mit Matura zu 63 Prozent.

Bei der Parteipräferenz sind Grünwähler am stärksten dafür (71 zu 21 Prozent), während der EM einen Bogen um die Ukraine zu machen. Bei den Grünen seien menschenrechtsbewegte Gruppen eben am stärksten Vertreten, sagt Bachmayer. Die Mehrheit der SPÖ-Wähler ist ebenfalls für den Boykott (41 zu 32); die Mehrheit der ÖVP-Wähler dagegen (44 zu 48). In der FPÖ gibt es die wenigsten Boykottfreunde (34 zu 54).