Fluggäste zahlten Schulden der Airline

Der Geschäftsführer von Comtel Air, Richard Fluck, sagte gegenüber der APA, dass die letzte Leasingrate vom Reiseveranstalter an die Flugzeugleasingfirma " Mint Airways", die das Flugzeug betreibt, nicht bezahlt worden sei und sich diese sich daher geweigert habe, nach Birmingham zu fliegen. " Mint Airways" mit Sitz in Madrid stellt Crew und Flugzeuge für Comtel.



Dass die Passagiere in Wien ihr Bankkonto plündern mussten, habe mit Comtel Air nichts zu tun gehabt, so Fluck. Die Zahlungsschwierigkeiten gebe es beim Reiseveranstalter. " Mint Airways" wollte mit der Boeing 757 eigentlich nach Madrid zurückkehren. Die Passagiere streikten und wollten nach Hause. Der Pilot hat schlussendlich angeboten, für 150 Euro pro Person "einen Umweg" nach Birmingham zu fliegen. So kam es zu der Situation, dass die Passagiere sämtliches Bargeld zusammenkratzten, um doch noch weiter zu fliegen. Insgesamt waren es 23.400 Euro.



Hinter Comtel Air steht mit Bhupinder Kandra ein Geschäftsmann, der bereits 2007 mit einem ähnlichen Projekt namens "Air Sylhet" scheiterte.