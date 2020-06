Fekter warnt: Stronach darf sich die Politik nicht kaufen

Frank Stronach sagt in seiner Broschüre: "Unglücklicherweise besteht die Regierung aus Politikern".

Bei den Piraten kann man erkennen, dass man Politik auch lernen muss. Anhand der vielen gescheiterten Quereinsteiger haben wir gesehen, dass das politische Geschäft auch gelernt sein muss. Es soll keiner glauben, das kann eh ein jeder.

Haben Sie die Stronach-Broschüre gelesen?

Ja. In der Wirtschaftspolitik hat er sich stark an den Themen der ÖVP orientiert.

Sind Sie auch für die Flat-Tax?

Ich bin für einen flacheren Tarif, eine Flat-Tax führt zu Ungerechtigkeiten.

Würden Sie mit Herrn Stronach reden?

Ich rede mit jedem. Er hat sich auch schon gemeldet. Wir hatten schon Termine vereinbart, die aber nicht zustande gekommen sind.

Würden Sie von ihm als ÖVP Geld nehmen?

Wir haben gerade ein Transparenzgesetz beschlossen. Ich würde keine Gruppierung, die mit uns zusammenarbeiten will, ausschließen.

Aber würden Sie von ihm Geld nehmen?

Ich werde darauf keine Antwort geben. Er hat krause Ideen, die man überhaupt nicht unterstützen kann. Und was ich auf gar keinen Fall will: dass sich Stronach die Politik kauft. Aus der Bundesliga wissen wir, er will sich was kaufen und dann die Puppen wie Marionetten tanzen lassen. Das goutiere ich nicht.

Sie haben zu Beginn des Jahres dem KURIER in einem Interview angekündigt, die Familien steuerlich entlasten zu wollen.

Sobald die große Steuerreform vorgestellt wird.

Also vor den nächsten Wahlen?

Davon gehe ich aus.