Faymann: "Süden kann uns runterreißen"

Nach den Korruptionsvorwürfen vor allem gegen andere Parteien liegt die SPÖ klar auf Platz eins. Entsprechend gelassen gibt sich der Kanzler. Die Rettung des Euro beschäftigt den "glühenden Europäer" täglich.

KURIER: Herr Bundeskanzler, erleben wir gerade den letzten Sommer mit einem gemeinsamen Euro?

Faymann: In den nächsten zwölf Monaten wird sich entscheiden, ob der Schutz, den wir gerade für den Euro aufbauen, groß genug ist.

Das heißt, wir haben für die Rettung des Euro noch zwölf Monate Zeit?

Ich glaube, die nächsten zwölf Monaten werden deshalb entscheidend, weil etwa in Spanien und auch in Italien viele Anleihen ablaufen. Diese großen Summen, die beide Länder brauchen, müssen abgesichert werden, damit staatliche Investoren wissen, wo sie anlegen können. Wir brauchen Sicherheit statt Chaos. Ob wir in der Lage sind, diese Instrumente aufzubauen, ist zur Stunde nicht entschieden. Da gibt es Meinungsverschiedenheiten in Europa.

Die aber sehr groß sind.

Ja, das stimmt.

Länder wie Deutschland und Österreich, die niedrige Zinsen für ihre Schulden zahlen, haben doch ganz andere Interessen als südliche Länder, die hohe Zinsen zahlen.

Es ist wie beim Bergsteigen: Wir müssen wissen, wenn einer am Seil fällt, dann reißt er auch die anderen mit.

Die Südländer können auch uns runterreißen?

Natürlich. Wenn morgen alles schlagend wird, dann heißt das für uns einen Einbruch der Exporte, und dann können diese Länder ihre Schulden nicht zurückzahlen. Wer ist dann der Leidtragende? Wir natürlich. Wir haben deshalb so niedrige Zinsen, weil wir das Vertrauen der Gläubiger haben, dass wir die Schulden zurückzahlen können. Aber wenn die ganze Gruppe stürzt, trifft es auch die Besseren .

Aber obwohl wir, die Deutschen und Österreicher, ähnliche Interessen haben, sehen die beiden Regierungen unterschiedliche Vorschläge zur Lösung der Krise. Die deutsche Kanzlerin Merkel wehrt sich gegen gemeinsame Haftungen und gemeinsame Schulden, Sie sind dafür. Warum?

Ich sage Ihnen ein Beispiel. Wir haben in Österreich die Sparbuchsicherung, dadurch garantiert der Staat geschätzte 180 Milliarden Euro. Das ist auch richtig so, aber natürlich ist nicht vorstellbar, dass die Banken an einem Tag 180 Milliarden an die Sparer auszahlen. Wir haben in Österreich den Schirm so weit gespannt, dass er ausreicht. Was Europa derzeit macht, ist schrittweise vorzugehen, also eine Art Sparbuchsicherung, aber nur für einen Teil der Bevölkerung. Und genau diese "teilweise Sparbuchsicherung" in Europa löst bei den Gläubigern Unsicherheit aus. Deshalb finde ich, dass wir in Europa eine umfassende Lösung brauchen. Das könnte technisch so gehen, dass der neue Stabilitätsmechanismus ESM eine Banklizenz bekommt und Anleihen kauft.

Sie sind für dieses Modell, die deutsche Regierung, die ja eigentlich dieselben Interessen hat wie wir, ist aber dagegen. Sie sind völlig anderer Meinung als die deutsche Kanzlerin?

Auch deutsche Wirtschaftsweise sagen, den Euro müssen wir gemeinsam schützen. Und das geht nur mit derartigen Modellen. Aber zur Klarstellung: Selbst wenn es einen unbeschränkten Schutzschirm gäbe, würden wir damit nicht in jedem Fall haften, sondern fallbezogen. Wir würden nicht sagen, wir haften, egal, was passiert, sondern wir schaffen mit der Banklizenz die Möglichkeit, kurzfristig Staaten unterstützen zu können.

Und genau dagegen ist Merkel zu 100 Prozent.

Das hatten wir schon, dass die deutsche Kanzlerin im Laufe einer politischen Diskussion ihre Meinung geändert hat, immer zum Schutz des Euro. Also rückblickend betrachtet hat auch die deutsche Kanzlerin oft schon Diskussionen damit begonnen, dass sie sich etwas nicht vorstellen kann und zum Schluss waren ihr der Euro und Europa wichtig genug.

Das heißt, Sie rechnen damit, Frau Merkel gibt am Ende nach?

Ich rechne damit, dass, wenn der Schutz für den Euro notwendig ist, die deutsche Bundeskanzlerin auch den nächsten Schritt mitgehen wird. Das Risiko des beschränkten Schutzschirms ist eine unvorhersehbare Katastrophe für ein Land. Vor allem, wenn wir dann dieses Instrument nicht rechtzeitig zur Verfügung haben. Um in der Sprache der Bergsteiger zu bleiben: Wir sind ein Team in Europa, aber es besteht die Gefahr, dass uns in einer schwierigen Lage das richtige Seil fehlt, und das weiß auch die deutsche Kanzlerin.

Deutsche Ökonomen sagen, ein ESM mit Banklizenz wäre ein Bruch des europäischen Rechts.

Diese Diskussion begleitet uns von Anfang an. Bei der Gründung des Euro wurde ein Fehler gemacht. Es hätte gleich vertraglich festgelegt werden müssen, dass eine gemeinsame Währung indirekt auch eine gemeinsame Haftung mit sich bringt. Statt der gültigen Vertragsbestimmung, dass wir ein Land, das sich in einer Krise befindet, nicht retten dürfen, hätten wir umgekehrt sagen müssen: Wir haften füreinander, aber dann müssen wir auch eine gegenseitige Kontrolle einführen. Und wir hätten gleich eine Schuldenbremse für ganz Europa einführen müssen.

Jetzt haben aber die deutsche und die österreichische Regierung bei der Einführung des Euro eine Stabilitätsunion versprochen, diese Vorschläge führen uns in eine Schuldenunion. Also das Gegenteil.

Eine Stabilitätsunion gibt es nur, wenn jemand auch seine Schulden zahlen kann. Sollte es im schlimmsten Fall ein oder zwei Länder aus der Eurozone rausreißen, müssten wir trotzdem für die Schulden aufkommen. Deshalb nämlich, weil diese Länder mit einer neuen, schwächeren Währung, ihre Euroschulden nie zahlen könnten. Die Frage ist also, können wir die Schulden rechtzeitig lenken und koordinieren.

Dann müssen Sie aber vor Ihre Wähler hintreten und sagen, wir sind jetzt in einer Schuldenunion und wir haften für andere Länder.

Wir sind in einer Union, wo wir mehr Stabilität, Wirtschaftswachstum und Beschäftigung zustande bringen können, wenn wir die Schulden miteinander bewirtschaften. Die Schulden auszublenden und für Glück und Gesundheit und Wachstum und Freiheit zu sein, das geht eben nicht. Wer das behauptet, ist ein Scharlatan.