Fall Knox: Streit ums Geld hat begonnen

Raffaele Sollecito spielte während des Prozesses stets nur eine Nebenrolle und trat auch nach dem Freispruch nicht öffentlich auf. Sein Vater, der Urologe Francesco Sollecito, geht dafür in die Offensive und bietet der Familie Kercher Hilfe an: "Die Familie Kercher soll wissen, dass wir bereit sind, ihnen dabei zu helfen, die Wahrheit zu finden. Wir wollen dafür alles tun, was in unserer Macht steht", sagte er dem Daily Mirror. Er könne die Tragödie der Familie nachfühlen, die so grausam ihre Tochter verloren hat. Sollecito überlegt eine Schadenersatzklage gegen den italienischen Staat für vier Jahre Gefängnis. Der 27-jährige IT-Spezialist hat angeblich mehrere Jobangebote aus den USA erhalten.