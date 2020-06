Fakten vor Emotionen: Ein schwieriger Weg

Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank, Ewald Nowotny, ist ein äußerst besonnener Mann. Das war er schon als sozialdemokratischer Abgeordneter. Abwertende Bemerkungen über politische Gegner oder gar Schimpfereien waren nie seine Sache. Umso bemerkenswerter war sein Auftritt in Alpbach, wo er in Zusammenhang mit der europäischen Schuldenkrise vor einem "neuen Sarajevo" gewarnt hat. Am 28. Juni 1914 hat der bosnisch-serbische Nationalist Gavrilo Princip in Sarajevo den österreichschen Thronfolger Franz Ferdinand und seine Frau Sophie erschossen.

Das Datum gilt als entscheidender Auslöser für den 1. Weltkrieg. Wenn der ruhige Herr Nowotny zu so einem drastischen Vergleich greift, muss man schon darüber nachdenken, was in der derzeitigen Diskussion – nicht nur in Österreich – schiefläuft.

In der Tat fragt man sich, in welchem Land,in welcher wirtschaftspolitischen Situation wir leben, wenn wir uns aktuelle Wortmeldungen anhören. Ein reicher Mann aus Kanada will uns den Schilling wiederbringen, obwohl er selbst gerade deshalb in Europa investiert hat, weil hier Wirtschaft und Währung zusammenwachsen.

Ein Herr Strache will vor einer allfälligen Regierungsbildung das Volk darüber befragen, welche Währung es denn künftig haben wolle. Soll er doch vor den Wahlen sagen, dass er den Schilling und die damit ganz sicher verbundene höhere Arbeitslosigkeit will.