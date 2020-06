Euromillionen: Jackpot bleibt im Topf

Zum bereits 14. Mal in Folge gelang es niemandem, die "5 plus 2 Richtigen" (20, 27, 34, 46, 50 Sternenkreis: 2, 3) zu tippen. Dabei hätte sich der Gewinner über 190 Millionen Euro freuen dürfen. Damit wird am kommenden Freitag erneut um die gleiche Summe gespielt, da dies der Maximalbetrag für den Europot ist.

"Dieses Mal wird der Jackpot aber auf jeden Fall ausgeschüttet", erklärt Günter Engelhart von den Österreichischen Lotterien. Werden am Freitag wieder nicht die "5 plus 2 Richtigen" erraten, werden die 190 Millionen unter jenen verteilt, die die "5 plus 1 Richtigen" erraten haben.