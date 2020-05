Eurofighter-Minister Scheibner unter Geldwäsche-Verdacht

Verdächtig schienen der Bank offenbar auch einige Abbuchungen: Im März und Mai 2011 wurden insgesamt 108.267 Euro an die zypriotische Tussonia Ltd. überwiesen. Und im gleichen Zeitraum noch einmal so viel an die Colonial Trading Ltd mit Sitz auf den British Virgin Islands. Seit Juli 2010 habe Scheibner außerdem 229.995 Euro vom Firmen-Konto auf ein auf ihn selbst lautendes Konto überwiesen.



Die Bank hatte ihn "aufgefordert, zu diesen Transaktionen und den dahinter stehenden vertraglichen Beziehungen Stellung zu nehmen" , heißt es im Auslieferungsantrag. Dies sei jedoch "nur unzureichend" geschehen, "sodass die Kontenbeziehung aufgekündigt wurde."



Nach KURIER-Informationen wurde Scheibner zweimal Gelegenheit gegeben, offene Fragen zu beantworten. Da die Antworten nicht befriedigend ausfielen, musste die Bank den Geldwäscheverdacht an die Justiz weiterleiten. Gibt das Parlament erwartungsgemäß bald grünes Licht, ist der Staatsanwalt am Wort. Die Ermittler wollen dann auch einen "allfälligen Zusammenhang mit militärischen Beschaffungsvorgängen" aufklären.



Scheibner wies am Donnerstag alle Vorwürfe zurück. Er habe sich zu "hundert Prozent" an die Gesetze gehalten. "Alle Aktivitäten sind nachvollziehbar, ich habe nichts zu verbergen", sagte Scheibner. Gegenüber dem ORF-Radio sagte Scheibner, er werde im Falle einer Anklage die politische Verantwortung übernehmen und zurücktreten.