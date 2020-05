Eurocity-Zug mit Schrotflinte beschossen

Die Passagiere des beschossenen Zuges mussten in Salzburg aussteigen und einen anderen Zug nehmen. Salzburger Polizisten sicherten die Spuren und fertigten Fotos von den Beschädigungen an. Das Ergebnis ihrer Ermittlungen wurde an die deutsche Polizei weitergeleitet. Die Schüsse trafen drei Waggons und die Lok. Vier äußere der doppelt verglasten Fensterscheiben von Abteilen und zwei Scheiben von Ausstiegstüren sind zerborsten. Der beschädigte Zug ist derzeit bei der Lastenstraße am Salzburger Bahnhof abgestellt.