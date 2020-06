Euro: Es war höchste Zeit für klare Worte

Wer heute dem deutschen Staat kurzfristig Geld borgt, muss sich damit abfinden, dass er dafür keine Zinsen bekommt. Dafür ist die Anlage in deutsche Staatsanleihen so sicher wie sonst nichts auf der Welt. Bei Papieren mit 10-jähriger Laufzeit zahlt die Regierung Merkel auch nur 1,5 Prozent, Österreich 2,5 Prozent. Am anderen Ende der Skala gilt allerdings: Den Griechen borgt niemand mehr Geld, die Spanier müssen 6,5 Prozent berappen, die Portugiesen gar 11,6 Prozent. Diese knappen Zahlen erläutern besser als jeder ökonomische Vortrag, warum der Euro im aktuellen wirtschaftlichen Umfeld auf Dauer keinen Bestand haben kann. Nur eine Angleichung der Volkswirtschaften in Europa und damit verbunden eine deutliche Reduktion der Schulden lässt den Euro am Leben.

Das sollte uns durchaus etwas wert sein. Auch wenn notorische EU-Gegner es nicht akzeptieren wollen: Die österreichische, auf Export und Fremdenverkehr ausgerichtete Wirtschaft profitierte bis jetzt von der gemeinsamen Währung. Deren Zerfall würde die Exporte unmittelbar reduzieren, eine rasch steigende Arbeitslosigkeit wäre die Folge.