EU-Initiative gegen illegale Einwanderer

Am Tag nach dem Euro-Krisengipfel widmet man sich in Brüssel einer anderen EU-Baustelle: Die 27 EU-Innenminister beraten die EU-Einwanderungspolitik. Die gemeinsame Initiative von Österreich und Ungarn für mehr und entschlossenere EU-Maßnahmen gegen illegale Migration und das Schlepperwesen findet immer mehr Unterstützung unter den EU-Partnern. Die Niederlande haben bereits ihre Unterstützung versprochen. Italien und Frankreich drängen ebenfalls auf verstärkte Maßnahmen gegen illegale Einwanderer - vor allem angesichts der aktuellen politischen Lage in den nordafrikanischen Ländern.



Österreich drängt besonders darauf, dass die europäische Grenzschutzagentur Frontex effizienter als bisher tätig wird. Wie man im Innenministerium betont, geht es vor allem auch um die stärkere Überwachung der Schlepperrouten an der türkisch-griechischen Grenze und an der ungarisch-serbischen Grenze. Allein in diesem Jahr ist die Zahl der illegalen Immigranten in Österreich um 26 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf rund 15.000 Personen gestiegen. Bei den Asylanträgen gibt es eine Steigerung um 30 Prozent.



Angesichts der steigenden Asylwerber-Zahlen droht die Europäische Union den Westbalkan-Staaten bereits mit der Wiedereinführung der Visapflicht. Ein entsprechender Vorschlag der EU-Kommission liegt den Innenministern heute, Donnerstag, auf dem Tisch.