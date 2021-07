EU eiert in Palästinenserfrage

Anders als die USA und Israel, die sich einen unabhängigen Palästinenser-Staat nur als Ergebnis von Friedensverhandlungen vorstellen können, haben sich die Europäer noch nicht festgelegt. Innerhalb der EU sorgt der für diese Woche geplante Antrag der Palästinenser vor der UNO für eine Anerkennung als Staat seit Wochen für erhebliches diplomatisches Kopfzerbrechen. Nur ein Teil der EU unterstützt das palästinensische Bestreben: Dazu zählen Belgien, Griechenland, Irland, Spanien und Portugal, Schweden, Finnland, Polen und Luxemburg.



Auch Frankreich möchte einem Aufnahmeantrag zustimmen, sollte es nicht in absehbarer Zeit zu weiteren Friedensverhandlungen zwischen Israel und Palästina kommen. Das Argument: Eine Aufwertung der Palästinenser bei der UN-Generalversammlung würden den lahmenden Friedensverhandlungen im Nahen Osten neuen Schwung geben. Außerdem wird befürchtet, dass die radikal-islamische Hamas noch mehr an Einfluss gewinnen könnte, wenn Palästinenser-Präsident Abbas mit leeren Händen aus New York zurückkommt.



Auf der anderen Seite stehen Deutschland, Großbritannien, Italien, die Niederlande und Tschechien: Sie lehnen eine volle Anerkennung eines Palästinenserstaates durch die UNO zum jetzigen Zeitpunkt ab. Dies könne erst geschehen, wenn Friedensverhandlungen mit Israel erfolgreich abgeschlossen seien. Österreich wartet noch ab.



Derzeit sind die Palästinenser bei der UNO nur als einfacher "Beobachter" dabei. Ihr Ziel ist aber die Vollmitgliedschaft. Dazu bräuchten sie jedoch sowohl die Zustimmung des Sicherheitsrats als auch eine Zwei-Drittel-Mehrheit in der Vollversammlung.