EU-Budget: Österreich will weniger zahlen

Der Haushalts-Plan der Kommission ist in zentralen Punkten umstritten. Mehrere Nettozahler, darunter Österreich, wollen das Budget um 100 Milliarden, rund zehn Prozent, kürzen. "Für Österreich als Nettozahler ist der vorliegende Vorschlag der Kommission zu hoch", heißt es aus dem Außenministerium (laut letzten verfügbaren Daten betrug Österreichs Nettobeitrag an die EU im Jahr 2010 insgessamt 677 Millionen Euro, das waren 0,24 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung).

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, der ÖVP-Abgeordnete Othmar Karas, sagt hingegen: "Wenn wir Europa in der Krise stärken und Wachstum erzeugen wollen, dann ist eine Kürzung des EU-Budgets unverantwortlich." Auch Regional-Kommissar Johannes Hahn verteidigt die Höhe der Ausgaben für die Entwicklung: Diese seien nicht als Spenden oder "reine Solidarität" zu sehen. "Das sind Investitionen", sagt Hahn, "und bei Investitionen will man immer, dass am Ende mehr zurückkommt, als man hineingesteckt hat." Er spricht sich gegen einen strikten Sparkurs aus: "Zwei Jahre lang haben alle nur vom Sparen geredet und dabei das Wachstum vergessen. Jetzt geht es nur mehr um Wachstum – dabei geht eines nicht ohne das andere."

Entlastung könnte eine EU-weite Finanztransaktionssteuer bringen, die die Kommission schon ab 2014 plant; die schärfsten Gegner sind Großbritannien und Schweden. Laut Kommission würde im Idealfall eine Finanztransaktionssteuer aller 27 EU-Staaten spätestens im Jahr 2020 rund 20 Prozent des EU-Budgets abdecken. Ein starkes Argument dafür: Das EU-Budget würde nicht erhöht werden, vielmehr könnten die Beiträge der Staaten entsprechend verringert werden.