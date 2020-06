ETA-Militärchef in Frankreich festgenommen

Im Kampf gegen die baskische Untergrundorganisation ETA ist der Polizei ein wichtiger Erfolg gelungen: Im Südwesten Frankreichs wurde am Sonntag der Militärchef der Organisation festgenommen, wie am Abend das spanische Innenministerium in Madrid mitteilte. Oroitz Gurruchaga Gogorza sei der Chef des "militärischen Apparats" der ETA und verantwortlich für die Rekrutierung neuer Kämpfer.

Der Militärchef der ETA wurde den Angaben zufolge zusammen mit seinem Stellvertreter Xabier Aramburu in dem französischen Dorf Cauna festgenommen, als die beiden mit einem gestohlenem Auto und falschen Nummernschildern unterwegs waren. Es habe sich um eine gemeinsame Operation der französischen und der spanischen Polizei gehandelt.