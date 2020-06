Enthüllungsserie: Obama sucht den Maulwurf

Führende Republikaner deuten an, Obama-Leute könnten in Plauderlaune sein, um den Präsidenten als entschlossenen Kämpfer für die Sicherheit ins rechte Licht zu rücken. Obama wies das als "beleidigend" zurück. Die Weitergabe von Geheimnissen sei eine Straftat, für die es "null Toleranz" gebe: "Wenn solche Berichte auf den Titelseiten stehen, dann macht das den Job für unsere Leute an der Front nur schwieriger" – und auch seinen eigenen.

Tatsache ist allerdings, dass der Maulwurf bisher nichts verraten hat, was Obamas Ansehen beschädigen würde – im Gegenteil