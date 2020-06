Entführungs-Alarm um Wiener Anwalt

Am Dienstag um 15 Uhr 30 wurde der silbergraue Mercedes in der Awarenstraße in Simmering gefunden. Weit weg von der geplanten Route. Das nährt den Verdacht, dass Rebasso Opfer eines Verbrechens wurde. Denn sein Tätigkeitsschwerpunkt als Wirtschaftsanwalt ist Russland. Seine Kanzlei hat zahlreiche russische Klienten. Dort kam er vor einigen Jahren scheinbar in große Schwierigkeiten. Denn Rebasso erstattete bei der Staatsanwaltschaft Wien Selbstanzeige, wonach unter missbräuchlicher Verwendung seines Namens in Russland Geld hinterzogen worden sei. Durch die Anzeige wollte er seine Schuldlosigkeit beweisen. Das Verfahren wurde eingestellt. Doch die Geschädigten wollten sich an Rebasso schadlos halten, und schickten ihm Drohungen. Die wollte der Mann nicht erfüllen. Denn es sei sein Briefpapier missbraucht worden, die Geschädigten kenne er gar nicht.

Nach dem Pkw-Fund ermittelt nun die Kripo in mehrere Richtungen. Wurde Rebasso verschleppt? Oder hat er sich aus Angst vor aggressiven Russen abgesetzt? Wegen des zweiten Verdachtes wurden alle Hotels in Wien und Umgebung nach dem Anwalt abgesucht.

In seiner Kanzlei, dem Advokaturbüro Strohal Kretschmer Rebasso, verweigerten seine Partner dem KURIER gegenüber jede Auskunft.