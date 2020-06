EM in Österreich: Absage für Vorstoß

Gut fünf Wochen vor dem Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft in Polen und der Ukraine droht einem der Austragungspartner die politische Isolation. Vor allem in Deutschland wird die Kritik an der Ukraine immer schärfer. Wie der Spiegelberichtet, erwägt Kanzlerin Angela Merkel sogar, ihren Ministern zu empfehlen, den Spielen der Europameisterschaft fern zu bleiben, wenn Julia Timoschenko nicht für eine Behandlung freigelassen wird (siehe unten) .

Unterstützung erhält die deutsche Kanzlerin für ihre Kritik an der Ukraine von Bundespräsident Joachim Gauck, der einer im Mai geplanten Konferenz mitteleuropäischer Staatschefs in Jalta im Mai fernbleiben wird. Ebenso wie Österreichs Präsident Heinz Fischer, der Tscheche Vaclav Klaus und der Slowene Danilo Türk. Der Fußballfan und EU-Kommissionspräsident José Manuel Barroso sagte seine Reise zur Fußball-EM ab. Auch Österreichs Sportminister Norbert Darabos ( SPÖ) fährt nicht zur EM. Zum KURIER sagte Darabos, er halte "einen politischen Boykott des Turniers für richtig". Seine Reise in die Ukraine war allerdings nie vorgesehen, nachdem Österreich an der EM nicht teilnimmt. ÖFB-Präsident Windtner sagte seine Reise zum Finale in Kiew wegen der politischen Situation ab.