Elsner vs. Flöttl: "Bauerntölpel" und "Vollidioten"

Richter Böhm hat schon längst dafür Sorge getragen, dass die beiden "nicht unmittelbar nebeneinander sitzen müssen". Zunächst will er von Elsner wissen, wovon dieser lebt: "Es bestehen an finanziellen Mitteln ca. 1300 Euro an Pension plus weitere 5000 Euro monatlich an privaten Zuwendungen von Freunden. Habe ich das so richtig verstanden?"

Elsner: "Das kann ich nicht sagen. Diesbezüglich müssen Sie meine Frau fragen."

Böhm lässt nicht locker, Elsner reagiert unwirsch: Der Richter sei wohl "pervers oder sadistisch" und außerdem "mit von der Partie ..."

Von welcher Partie? Von jener, die nach Elsners Ansicht Flöttls Betrügereien nicht aufdecken will. Womit wir mitten im Duell der einstigen Geschäftsfreunde sind.

"Ich habe den Eindruck, dass Flöttl die Bank über den Tisch gezogen hat", wirft Elsner den Fehdehandschuh.

"Bei allem Respekt", kontert Flöttl, "aber entweder im Bawag-Vorstand saßen Vollidioten." Nachsatz: "Das glaube ich nicht. Oder sie waren faul. Vielleicht. Oder sie haben bewusst in die Irre geführt. Herr Elsner stellt sich da her, als hätte er keine Ahnung gehabt."

"Das ist seine neue Taktik", tönt nun Elsner: "Dass er spekuliert, war klar. Aber nicht so, dass unser Kapital verschwindet. Um Verluste zu machen, braucht man keinen Flöttl. Ich wusste nicht, ob ich ihn umbringen soll, oder ob er sich selbst umbringt."

Flöttl: "Im Oktober 2000 teilte ich Elsner eine Abwärtsbewegung mit. Er sagte: ,Weitermachen!""

Elsner: " Flöttl hat Jus studiert. Er wusste, was er tat. Er ist ja kein Bauerntölpel ..."

Und diese beiden Herren sollen einmal befreundet gewesen sein, gemeinsame Urlaube in Flöttls Villa auf den Bahamas inklusive?

"Er hat sich selbst eingeladen, ich war wirtschaftlich von ihm abhängig", sagt Flöttl. Elsner: "Also ICH wollte eigentlich nicht auf die Bahamas reisen."

Wobei der von Flöttl gemietete Privatjet noch extra auf den Azoren zwischenlanden musste, damit Elsners Hund Monty Gassi gehen konnte.