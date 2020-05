Elf Fakten über Josef Bucher

Herkunft und politischer Werdegang Geboren wurde Bucher am 19. August 1965. Der gebürtige Friesacher kommt aus dem Tourismus, u.a. arbeitete er als Steward auf der "MS Vistafjord". Bis Oktober 2008 war er Geschäftsführer des familieneigenen Hotels Menitztalerhof in Friesach tätig. Nach diversen Funktionen in der Wirtschaftskammer Kärnten trat er 2002 der FPÖ bei und wechselte dann wie praktisch die gesamten Kärntner Freiheitlichen zum BZÖ. Parteichef seit 2009.