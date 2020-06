Einiges Europa – oder Triumph der Radikalen

Wer bisher am Sinn der europäischen Einigung gezweifelt hat, der musste spätestens bei der Lektüre des Interviews mit Marine Le Pen im KURIER am Freitag aufwachen. Die französische Rechtsradikale erklärt da ganz eindeutig: "Ich wünsche den Zusammenbruch der EU." Und weiter: "Das System muss zusammenbrechen, damit Neues entstehen kann." So sprechen Revolutionäre. Was das angeblich Neue ist, sagt uns Frau Le Pen auch: die Rückkehr zum Nationalismus. Das war die Zeit, als in Europa die Feindschaft unter den Völkern immer größer wurde und in zwei Weltkriegen und dem Holocaust endete.

Niemand unterstellt Frau Le Pen, dass sie wieder einen Krieg will. Aber sie weiß, dass radikale Parteien wie die ihre nur durch tiefgehende Krisen eine Chance haben. Dann kann eine nationale Bewegung darauf aufbauen, dass andere Nationen schlechter sind, die eigene hingegen die Krone der Schöpfung. Die EU hat erstmals in der Geschichte des stets kriegerischen Europa dauerhaften Frieden gebracht. Europäer haben nach 1945 begonnen, miteinander zu reden, statt aufeinander zu schießen, sie haben gemeinsam für Wohlstand gesorgt. Durch die Krise kommen Zweifel auf, ob so unterschiedliche Völker wirtschaftlich und politisch zusammenwachsen können. Le Pen und Co. wollen als Krisengewinnler das Scheitern Europas sehen.