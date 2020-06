Eine Schlacht an vielen Fronten

Ein wichtiger Hintermann im Fall KHG und Co.: Der Vermögensberater Norbert Wicki, laut Medienberichten Schlüsselfigur bei Grassers Geldanlagen in Liechtenstein, was Wicki jedoch bestreitet. Der Hintergrund: Die BUWOG-Provision wurde bekanntlich um die halbe Welt geschickt und landete letztlich auf diskreten Konten in Liechtenstein. Eines dieser Konten soll laut Staatsanwaltschaft Karl-Heinz Grasser zuzurechnen sein. Von eben diesem Nummernkonto wurden am 12. Dezember 2007 500.000 Euro auf ein Konto bei der Raiffeisenbank Liechtenstein transferiert, das im Oktober 2007 im Auftrag Norbert Wickis eröffnet worden war.