Ein Schütze jagt in Berlin Nachtschwärmer

„ Berlin brutal", schreibt die Berliner Zeitung. Nachtschwärmer sollten vorsichtig sein. Am Sonntag war noch nicht sicher, ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Attentaten gibt. Die Berliner Polizei gab sich zugeknöpft.

Nach dem gewaltsamen Wochenende gab es auch heftige Kritik an einem Polizeieinsatz in Wedding. Dort griff ein 50-Jähriger mit einer Axt und zwei Messern zwei Polizisten an. Obwohl er von mehreren Schüssen getroffen wurde, ließ er zunächst nicht von seinem Messer ab.

Erst als Verstärkung kam, wurde der am Boden liegende Mann mithilfe von Pfefferspray, einem Schlagstock und einem Polizeihund überwältigt. Augenzeugen beschrieben das Vorgehen der Polizei als unverhältnismäßig: „Der Mann schien wehrlos, der Einsatz der Polizei wirkte sehr brutal", wird ein Passant in der Bild am Sonntag zitiert. Laut Berliner Zeitung bekam er auch einen Tritt in den Nacken. Und in Bild online erschienen Fotos, die den Einsatz zeigen. Der Mann ist außer Lebensgefahr.