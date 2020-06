Ein Pickerl verklebt die Sicht aufs große Ganze

In Spanien gehen die Massen gegen ein 65 Milliarden schweres Sparpaket auf die Straße. In Deutschland zittert die Kanzlerin dem Entscheid der Verfassungsrichter über den permanenten europäische Rettungsschirm ESM entgegen. In Österreich entzündet sich der heißeste Konflikt dieses Sommers an der Frage, ob künftig auch die Ottakringer und Währinger genauso so behandelt werden wie die Josefstädter und Erdberger. Hierzulande ist offenbar mehr in Schieflage geraten, als der Anlass gebietet, dass sich empörte Bürger von der Wiener Stadtpolitik im mehrfachen Sinn überfahren fühlen.

Im Parkpickerl-Streit geht es längst nicht mehr nur darum, ob Autofahrer auch jenseits des Gürtels zwischen 9 und 19 Uhr für maximal drei Stunden Kurzparken 1 Euro je halbe Stunde berappen müssen – und sich als Anwohner mit geplanten 140 Euro/Jahr fürs Dauerparkpickerl freikaufen können. Als Parken in der Wiener City vor nunmehr bald zwanzig Jahren am 1. Jänner 1993 erstmals gebührenpflichtig wurde, gab es auch erregte Debatten. In zehneinhalb der 23 Wiener Bezirke gehört es längst zum Alltag und spült jährlich rund 60 Millionen in die klammen Wiener Stadtkassen.