Eifersuchtsdrama im Elysée

Jetzt wissen es nämlich alle: Valérie Trierweiler, die Frau, die mit dem Staatschef unverheiratet zusammenlebt und deshalb bei einem Besuch in den USA als Hollandes "First Girlfriend" bezeichnet wurde, wird von einer verzehrenden Eifersucht gegenüber ihrer Vorgängerin Ségolène Royal geplagt.

Royal, die 28 Jahre lang – ebenfalls unverheiratet – mit Hollande zusammenlebte und die Mutter seiner vier Kinder ist, ringt in der Hafenstadt La Rochelle um ein Abgeordnetenmandat. Die für ihre Eigenwilligkeit geachtete SP-Politikerin (sie war 2007 Präsidentschaftskandidatin) könnte aber im zweiten Durchgang der Parlamentswahl an einem lokalen SP-Dissidenten, Olivier Falorni, scheitern. Falorni wird von einem Teil der – ebenfalls zerstrittenen – bürgerlichen Ortspolitiker aus Schadenfreude unterstützt.

Hollande, der Royal zur Parlamentspräsidentin machen will, lässt die SP-Führung in La Rochelle aufmarschieren, um ihr aus der Patsche zu helfen. Ein gewichtiges Argument: Die SP will die gesetzlich vorgeschriebene Parität zwischen Männern und Frauen voll erreichen, weshalb Falorni aufgefordert wurde, auf seine Kandidatur zugunsten von Royal zu verzichten.

Ausgerechnet in dieser Situation versandte Trierweiler per Twitter eine Unterstützungserklärung an den SP-Dissidenten. Falorni habe sich "uneigennützig für die Partei und seine Mitbürger engagiert", erklärte Trierweiler und desavouierte damit Hollandes Bemühungen. Die erfahrene Politjournalistin hatte vor dem Amtsantritt von Hollande gewarnt, sie werde sich mit keiner Statistenrolle begnügen.

Sie handle ausschließlich aus Loyalität gegenüber einem langjährigen Getreuen von Hollande.