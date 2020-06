Dritter Kältetoter in der Steiermark

Ein Unfall bei eisiger Kälte hat am Dienstagabend in Niederösterreich ein Todesopfer gefordert. Ein Mann war in Schönkirchen-Reyersdorf (Bezirk Gänserndorf) mit seinem Bagger in einer Schottergrube in den Baggerteich gerutscht. Arbeitskollegen bemerkten den Unfall Mittwoch früh und verständigten die Einsatzkräfte. Diese bargen den Lenker kurz vor 11.00 Uhr aus seinem Fahrzeug - führ ihn kam jede Hilfe zu spät, berichtete die Feuerwehr.



Der Bagger dürfte bereits am Dienstagabend in den Teich gerutscht sein. Mitarbeiter des Unternehmens entdeckten den Pkw des Mannes aber erst am Folgetag, er selbst war aber nicht auffindbar. Nachdem die Männer den Bagger in dem Gewässer entdeckten, der nur mehr etwa einen halben Meter herausragte, alarmierten sie gegen 7.30 Uhr die Feuerwehr, die eine Suchaktion startete. Rettungshunde zeigten schließlich an, dass sich der Mann noch in der Maschine befand. Von dort wurde er am späten Vormittag auch von Feuerwehrtauchern geborgen.



Glimpflich ist hingegen der Unfall eines Landwirts bei Schneeräumungsarbeiten in Türnitz (Bezirk Lilienfeld) bei minus zwölf Grad ausgegangen. Der Mann stürzte mit seinem Traktor ebenfalls in einen Teich, konnte sich aber selbst aus dem Fahrzeug befreien und aufs Dach retten. Von dort aus rief er über sein Mobiltelefon Hilfe. Beim Eintreffen der Feuerwehr war er bereits unversehrt - und nicht einmal nass - in Sicherheit, das Fahrzeug bis zum Lenkrad im Wasser versunken und vom Eis eingeschlossen.



Um den Traktor zu bergen, musste er zunächst mit Seilen und Gurten gesichert werden und dann mit einer Motorsäge ein Weg im Eis freigeschnitten werden, so die Einsatzkräfte. Mit einer Seilwinde wurde das Fahrzeug schließlich an Land gezogen