Die Zeit der billigen Parolen ist vorbei

Aber was wollen wir von zwei Regierungsparteien erwarten, die gerade das Parlament nachhaltig beschädigen? In jeder gefestigten Demokratie ist die Kontrolle durch Untersuchungsausschüsse das heilige Recht der Minderheit. Bei uns unterliegt dieses Recht dem Zynismus der Klubobleute. Es weiß ja jeder, dass der Journalismus in Österreich teilweise gekauft wurde. Jetzt ginge es um die Details. Aber diese Gewohnheit will man gerade in einem Wahlkampf nicht untersuchen lassen.

Der Nationalrat hat sich von der Regierung schon erniedrigen lassen, als ihm seine Verkleinerung ausgerichtet wurde. Jetzt delegiert er seine Pflicht zur politischen Aufklärung an die Medien, die dafür noch den Anstand haben. SPÖ-Klubobmann Cap hat ja gemeint, die politische Kontrolle sei durch TV-Interviews bestens gewährleistet. Danke, wir werden diese Aufgabe weiter ernst nehmen. Aber gibt es nicht doch noch ein paar Frauen und Männer bei SPÖ und ÖVP, die sich Mut und Anstand bewahrt haben? Bitte melden!