Die Unwahrheiten des Minister Darabos

Norbert Darabos nutzte die ORF-Pressestunde zu einem Rundumschlag gegen unabhängige Journalisten. Und sagte dabei gleich zweimal nachweislich die Unwahrheit. "Übrigens hat mir oder meinem Pressesprecher der KURIER-Chefredakteur gestern geschrieben, dass er gerne eine Kampagne machen würde für den Nationalfeiertag. Und hat gemeint, dann wäre natürlich auch ein Interview des Ministers dabei. Das ist Teil des Pakets, Teil des gekauften Pakets."



Das ist die glatte Unwahrheit: KURIER-Chefredakteur Helmut Brandstätter hat weder dem Pressesprecher noch dem Minister je ein solches Angebot gemacht. Der KURIER wird Minister Darabos klagen und eine Gegendarstellung in der ORF-Pressestunde verlangen.



Tatsächlich erging Anfang Oktober ein Anbot der Anzeigenabteilung für eine entgeltliche Verlagsbeilage ans Ministerium: Branchenüblich deutlich als Anzeige gekennzeichnet, in Form und Inhalt klar von redaktionellen Beiträgen unterscheidbar. Der KURIER-Chefredakteur und die Redaktion sind weder in Planung noch Abwicklung eingebunden. Verlagsbeilagen wie diese werden wie jedes andere kommerzielle Werbeprodukt gehandhabt.



Zum Montag von Darabos-Sprecher Stefan Hirsch neuerlich geäußerten Vorwurf, wonach es ein Schreiben zum Angebot einer "Medienkooperation" gab, stellt der KURIER fest, dass es sich dabei ebenfalls um eine rein kommerzielle Beilage "Big Business" handelte, die eindeutig gekennzeichnet war und nicht von der Redaktion gestaltet wurde.



Minister Darabos kann offenbar nicht mehr zwischen Redaktion und Anzeigen unterscheiden - eine Folge der Inseratenaffäre, in der Grenzüberschreitungen an der Tagesordnung waren?