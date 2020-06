Die Radfahrerin

Fahrradfahren hingegen macht mich zum Beispiel ausgesprochen froh: Ich brauche kein Fitnesscenter, weil meine Fitness auf dem Weg zur Arbeit, ins Kino oder an die Alte Donau passiert. Ich habe im Gegensatz zu früher keine Kreislaufbeschwerden mehr. Und ich erlebe meine Stadt so intensiv wie sonst nie: Es ist spannend, an den vielen interessanten Menschen und Lokalen am Donaukanal vorbeizufahren, die Stimmung einer Sommernacht auf der ehemaligen Zweier­linie zu erleben. Am Sonntag mit Freunden bis Kritzendorf in die Pedale zu treten und dann beim neuen Lieblingswirten essen zu gehen.

Zugegeben: Einige von uns halten sich an keine Regeln. Glauben, dass Stopptafeln und Fahrradlampen etwas für Warmduscher sind. Das gehört natürlich genauso bestraft wie Verkehrsdelikte bei Autofahrern.

Alle Mobilitätskonzepte der Zukunft verweisen auf Car-Sharing-Modelle und darauf, dass man Städte für uns Radfahrer noch attraktiver machen muss. Denn wir sorgen für niedrigere Straßeninstandhaltungskosten und gute Luft. Übrigens: Im Jahr 2011 hatten in Niederösterreich 802 Radfahrer einen Unfall (acht davon waren tödlich). Dem gegenüber stehen 5309 verunglückte Pkw-Insassen (mit 101 Toten). Sorry, Autofahrer. Aber Fahrradfahren ist gesünder und macht glücklicher.