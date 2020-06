Die Politiker versagen – wir brauchen Experten

Europas Hightech-Industrie wird irrelevant, erfuhren wir gestern vom Beratungsunternehmen A.T. Kearney. Weniger als zehn Prozent der Umsätze im Bereich IT werden von europäischen Unternehmen gemacht. Dann lesen wir, dass in Österreich fast ein Viertel der 15-Jährigen nicht Sinn erfassend lesen kann – und dann freuen wir uns darauf, dass unsere Pensionen ohnehin gesichert sind.

Zynismus passt aber nicht hierher. Wir sind ja keine Politiker, sondern wir wollen gemeinsam mit unseren Leserinnen und Lesern " Österreich verbessern." Da sind gerade im Bereich Bildung sehr konstruktive Vorschläge eingelangt, die wir auch publizieren und der Regierung vorlegen werden.