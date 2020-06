Die jüngste Bürgermeisterin der Welt

Tausche Sommerferien mit einem Job in der Politik: Die erst 15-jährige Schülerin Bashaer Othman aus Palästina musste bei diesem Angebot nicht lang überlegen. Zwei Monate lang schlüpfte die Teenagerin in die Rolle der Bürgermeisterin in der Stadt Allar im Westjordanland - und wurde damit zur jüngsten Stadtchefin der Welt, wie der Sender Al-Arabija berichtet.

Das ungewöhnliche Polit-Experiment geht auf eine Idee des Bürgermeisters der 9000-Einwohner-Stadt, Sufian Shadid, zurück. Auch die Jungen sollten auch mal eine Chance erhalten, sich an der Gesellschaft zu beteiligen. Und vielleicht findet der ein oder andere Gefallen an der Politik, so Shadids Hintergedanke.