Die Griechen brauchen jetzt Hilfe aus Europa

Dass jetzt ausgerechnet ein Politiker vom Schlag eines Antonis Samaras zum Hoffnungsträger der meisten Griechen und der europäischen Staatskanzleien wurde, zeigt, wie absurd Politik sein kann. Samaras repräsentiert alles Üble, was man über die griechische Politikerkaste sagen kann. Nach seinem Universitätsstudium in den USA wurde er bereits mit 26 Jahren Parlamentsabgeordneter und Mitglied der konservativen Nea Dimokratia, die sich Skandale aller Art unredlich mit den Sozialisten teilte. Und ausgerechnet beim Thema Mazedonien, politischer Spielball der Nationalisten in Griechenland, rückte Samaras noch weiter nach rechts. Ein Nationalist spielt jetzt also in Athen den großen Europäer.

Noch Sonntagbend betonte Samaras, er wolle alles dafür tun, dass sein Land wieder Wirtschaftswachstum erreichen kann. Das wird er ohne Europäische Union nicht schaffen. Die Griechen haben sich in den Euro geschummelt und auch danach nichts dafür getan, eine halbwegs funktionierende Verwaltung inklusive Steuersystem aufzubauen. Gleichzeitig wurden die Parteien von den Konzernen weiter gut bedient.

Die EU wird den griechischen Banken über die nächsten Wochen weiter helfen. Vor allem aber muss jetzt dringend eine Art Entwicklungshilfe beginnen. Das klingt paternalistisch, aber ohne Unterstützung aus ganz Europa kann Griechenland kein vollwertiges Mitglied der Euro-Zone werden.

Vor allem müssen Regierungen und Notenbanken die Schuldenbewirtschaftung organisieren, um den Märkten die Lust am Spekulieren zu nehmen. Spätestens beim Gipfel Ende Juni, brauchen wir da Ergebnisse.