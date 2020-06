Die dunkle Vergangenheit des Sikh-Todesschützen

Page stammte aus Colorado. Von dort zog er im Jahr 2000 weg. Laut seinem Nachbar gab Page an, als Soldat zweimal in den Irak geschickt worden zu sein. Pentagon-Unterlagen zeigen jedoch, dass er zwischen 1992 und 1998 in der Armee diente und damit nach dem Golf-Krieg und vor der US-Invasion 2003. Laut dem Verteidigungsministerium war Page qualifizierter Fallschirmspringer und erhielt zahlreiche Medaillen. Zudem war er in psychologischer Kriegsführung spezialisiert, verließ die Armee jedoch mit relativ niedrigem Rang.



Auch in der Band Definite Hate (Eindeutiger Hass) spielte Page, deren Logo einen weißen Arm zeigt, der ein schwarzes Gesicht schlägt, sowie die Initialien HFFH (Hammerskins Forever, Forever Hammerskins). Die Organisation Hammerskins dominierte SPLC zufolge einst die rassistische US-Skinhead-Bewegung. Laut der Organisation SITE, die extremistische Netzwerke im Internet beobachtet, beschreibt sich Hammerskins als "führungslose Gruppe von Männern und Frauen, die den Skinhead-Lifestyle weißer Überlegenheit angenommen haben". Page sei dort eine Art Mentor gewesen.



"Steht auf und kämpft", schrieb Page laut SITE in seinen Internetbotschaften. Zugleich habe er zu "aktivem Widerstand, unabhängig vom Ausgang" aufgerufen und seine Nachrichten mit dem von Neonazis benutzten Zeichen 88 (für Heil Hitler) unterzeichnet, wobei 8 die Position des Buchstaben H im Alphabet angibt. SITE zufolge unterhielt der 40-Jährige Nutzerkonten "auf einigen der bekanntesten Foren weißer Extremisten".



Einem Ex-Armeekollegen zufolge sprach Page von einem "heiligen Rassenkrieg", auf den er gehofft habe. Er hätte aber nie gedacht, dass Page diese Drohung eines Tages wahr machen würde, sagte Christopher Robillard dem Sender CNN.



Dem Neonazi-Plattenlabel 56 sagte Page 2010, er habe End Apathy gegründet, um "positive Ergebnisse in unserer kranken Gesellschaft" zu erzielen. Bilder der Drei-Mann-Band zeigen diese auf dem Internetportal Myspace vor einer Flagge, die wie eine Nazi-Fahne aussieht, andere zeigen keltische Kreuze oder den Reichsadler.